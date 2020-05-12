Вашингтон, 12 мая 2020, 16:36 — REGNUM
Россия выступает за сохранение ключевого договора, сдерживающего гонку вооружений, а США — за его слом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 мая, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. За этот срок можно выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями, считает заместитель министра. Ранее он отмечал, что США, судя по всему, не нацелены на продолжение диалога с Россией по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности.