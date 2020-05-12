Вашингтон, , 16:36 — REGNUM

Россия выступает за сохранение ключевого договора, сдерживающего гонку вооружений, а США — за его слом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 мая, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что Россия предлагает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет. За этот срок можно выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями, считает заместитель министра. Ранее он отмечал, что США, судя по всему, не нацелены на продолжение диалога с Россией по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности.

«При всех возможных нюансах в позициях России и США по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений их принципиальное различие состоит в том, что Россия выступает за сохранение ключевого договора, сдерживающего гонку вооружений, а США — за его слом.

Из этого следует логичный вывод о принципиальном различии в их стратегических установках в отношении друг друга. Россия не имеет в виду уничтожение США, готова при всех различиях уживаться с ними на планете Земля и в космосе. Америка нацелена на уничтожение России и, соответственно, все явления и события международной жизни оценивает и планирует под этим углом зрения.