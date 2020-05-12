Киев, , 16:35 — REGNUM О поджоге шин под окнами офиса украинского президента Владимира Зеленского заявили в Печёрском управлении полиции Киева, сообщает 12 мая «РБК-Украина».

По данным агентства, инцидент с шинами должен был напомнить украинскому президенту о том, что может произойти в случае отказа следовать национальным интересам. Об этом говорили участники акции.

Полиция пояснила, что из-за случившегося возникла потасовка между правоохранителями и «активистами». Задержаний пока не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поджог шин активно использовался активистами так называемого евромайнада (конец 2013 — начало 2014 г.), который вылился в государственный переворот с отстранением действующего на тот момент президента (Виктора Януковича) от власти.

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