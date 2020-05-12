Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова просят приехать и лично проверить, что происходит во временном госпитале в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо», на который жалуются пациенты. Такое обращение чиновникам направила глава муниципалитета «Гавань» на Васиьевском острове Петербурга Нэлли Вавилина («Справедливая Россия»).

Временный госпиталь в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

Вавилина указывает, что получает массу жалоб на ненадлежащее содержание пациентов во временном госпитале в павильоне №7 на более чем 1000 коек.

«Пациенты и их родственники жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала, оборудования и лекарств», — пишет муниципал.

По ее словам, многих пациентов, несмотря на возможность отправиться в самоизоляцию на дому, вылеченную пневмонию и не подтвержденный COVID-19, не выписывают из стационаров, а переводят в «Ленэкспо».

"Пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологией, оказались в госпитале без жизненно необходимых препаратов и ухода. При этом любые передачи запрещены. В госпитале не хватает средств гигиены (мыло, туалетная бумага и др.). Трубы в туалетах и душевых текут. Ночью холодно. Кровати размещены таким образом, что не соблюдается социальная дистанция. Тумбочка одна на двоих. Медицинских масок не хватает. В настоящее время в «Ленэкспо» стали поступать больные с тяжелой формой COVID-19. Таким образом, в госпитале оказались пациенты с разными формами заболевания, а также люди с неподтвержденным диагнозом. Кроме того, среди пациентов есть люди с ментальными нарушениями, переведенные из ПНИ и находящиеся без должного наблюдения», — описывает Вавилина ситуацию.

Она просит Мурашко и Беглова немедленно создать комиссию и выехать с проверкой изложенных фактов лично.

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Напомним, после многочисленных жалоб руководство Госпиталя для ветеранов войн, на балансе которого находится обсерватор в «Ленэкспо», рассматривает возможность разрешить передавать пациентам необходимые вещи и продукты питания, о чем заявило 12 мая.

На 1000 коек удалось подрядить только 18 врачей и 36 медсестер. Сейчас там на лечении находятся порядка 400 пациентов. Среди них — больные в легкой форме COVID-19, а также переболевшие инфекцией, но не имеющие возможность продолжить лечение дома. Кроме того, в павильоне находятся и те, у кого коронавирусную инфекцию только подозревают.

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