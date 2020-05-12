Москва, , 16:04 — REGNUM В Евросоюзе необоснованно осуждают Россию за якобы звучащую критику в адрес западных стран по поводу борьбы с коронавирусом. Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран СНГ.

«Они создали группу по стратегическим коммуникациям, эта группа активнейшим образом ищет внешних врагов, ищет тех, кто пытается подвергнуть сомнению способность Евросоюза реагировать на такого рода вызовы. И называют, естественно, Россию, Китай, ряд других стран», — заявил Лавров.

«Я не припомню ни одного заявления официальных лиц в Российской Федерации о том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией. Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи. И мы принимаем помощь от зарубежных стран», — подчеркнул он.