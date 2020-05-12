Париж, , 16:03 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что против открытия парков и садов в Париже и регионе Иль-де-Франсе, передает BFM TV.

«Нет, мы не будем открывать парки и сады в Париже и Иль-де-Франсе, а также в других регионах, которые относятся к «красной зоне», — подчеркнул Оливье Веран.

По словам министра, власти не то, чтобы не хотят, чтобы люди выходили на улицу, дышали свежим воздухом, они опасаются, что люди не будут соблюдать меры социального дистанцирования.

Со своей стороны, мэр Парижа Анн Идальго наоборот считает, что открытие парков и садов в городе — решение зависит от префекта Парижа — позволит распределить жителей и избежать массовых скоплений, подобных тому, которые наблюдались на берегу канала Сен-Мартен.

«Принимая во внимание потребности парижан, потому что Париж — очень плотный город, я прошу открыть парки и сады с обязательным условием ношения защитных масок», — написала Анн Идальго в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер попросил префекта полиции Парижа запретить употребление алкоголя на берегу канала Сен-Мартен и вдоль водных путей.

Подробнее в материале: В Париже запретили употребление алкоголя вдоль водных путей

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