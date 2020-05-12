12 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Именно при Игоре Додоне отношение граждан Молдавии к России в целом ухудшилось, а к ЕС, Румынии и НАТО улучшилось. Потому что все эти годы Россия в Молдавии ассоциировалась с Додоном. А Додон всех достал, как до него всех достал «свой сукин сын» Запада Плахотнюк.

Дмитрий Чубашенко, , 16:00 — REGNUM Решение Конституционного суда Молдавии, отменившего соглашение о российскиом кредите в 200 млн евро стало ударом для президента Игоря Додона и воодушевило оппозицию начать наступление на позиции президента и его Партии социалистов. Молдавский политик и журналист Дмитрий Чубашенко рассуждает о том, почему так вышло, и как это ударило не только по Додону, но и по России, чьим человеком в Молдавии считают Додона.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Конституционного суда о признании неконституционным российско-молдавского соглашения о предоставлении Республике Молдова государственного кредита в размере 200 миллионов евро большинством представителей молдавского политического класса было встречено с чувством глубокого удовлетворения, местами переходящего в экстаз.

Только сами Додон с Партией социалистов однозначно осудили это решение КС. Даже премьер-министр Ион Кику сказал, что это решение надо исполнять, и что надо и дальше искать деньги на латание бюджетных дыр. В таком же духе, устами председателя ДПМ, высказался и партнер ПСРМ по правящей коалиции. Власть должна исполнять свои обязательства — это все, на что сподобился Павел Филип.

Гневные обличения, с которыми Додон и социалисты обрушились на «врагов народа» из оппозиции, никого, кроме них самих, не впечатляют. В последнее время заявления Додона вообще мало кого впечатляют. Объяснение простое: потому что достал.

Решение КС только конституционным не было. Это была чистой воды политика и геополитика. Когда кто-то говорит «Не надо втягивать КС в политику», он говорит глупость. Если деятельность такого государственного института, как КС, толкование им Конституции, законов и международных договоров по запросам депутатов и от власти, и от оппозиции, не есть политика, то что тогда политика? Это плохая политика? Неправильная? Да уж какая есть.

В запросах депутатов от оппозиции по поводу российского кредита, как в фокусе, в одной точке сошлись и ненависть оппозиции к Додону с социалистами, и латентная русофобия большой части местных евро‑ и румынофилов, которая выплескивалась наружу даже в ходе самого заседания КС, и геополитические интересы Запада в его противостоянии с Россией. Статьи 3.3, 7.2, 101.208, 306.808 и прочее — это полная чушь. Российский кредит все равно бы отменили, во-первых, потому что он российский, но главное, потому, что он предназначался не Молдавии, не ее гражданам, а на предвыборную кампанию Додона и на цели совместного дерибана ПСРМ-ДПМ.

Во всей этой уродливой истории Россия тоже выступает в роли потерпевшей. Додон ее подставил и унизил. Он сам попросил эти деньги, но даже не смог обеспечить нормальное утверждение кредита в Молдавии. Потому что в Молдавии он всех достал.

Эта история еще раз подтвердила другую давно известную вещь. Сетевая структура Запада в Молдавии сильнее самого Молдавского государства со всеми его президентами, парламентами, правительствами, конституционными и прочими судами. А такие структуры, как построенная на коррупции додоновская (раньше плахотнюковская, еще раньше еще чья-то) политическая корпорация — это неустойчивая перевернутая пирамида, которую очень легко завалить.

Решение КС по российскому кредиту — это «7 апреля» Додона (имеются в виду протесты и массовые беспорядки в Кишиневе 7 апреля 2009 года, после которых тогдашний президент Владимир Воронин и его Партия коммунистов вскоре лишились власти — прим. ИА REGNUM), это его «Меморандум Козака» (план урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, который в 2003 году тогдашний президент Воронин в последний момент сорвал под давлением Запада — прим. ИА REGNUM). Это еще не смертельный удар по всему режиму Додона. Окончательным ударом станут президентские выборы. Если кто забыл, итоги президентских выборов утверждает тоже Конституционный суд. Или не утверждает.

После отъезда Плахотнюка в Майми звание самого коррумпированного политика в Молдавии перешло к Додону. Это подтверждают даже его собственные закрытые опросы общественного мнения. Эти опросы также показывают, что большинство респондентов не хотят, чтобы Додон баллотировался на второй срок, и что именно при Додоне отношение граждан Молдавии к России в целом ухудшилось, а к ЕС, Румынии и НАТО улучшилось. Потому что все эти годы Россия в Молдавии ассоциировалась с Додоном. А Додон всех достал, как до него всех достал «свой сукин сын» Запада Плахотнюк.

Додон собрался дать решительный бой всем своим политическим врагам на президентских выборах. Во врагах у него сегодня почти все, а в друзьях остались только бандиты из ДПМ. Надо же было умудриться опуститься до такого. У Додона нет шансов получить второй мандат. Он даже кредит в КС не смог утвердить, а тут целые выборы президента.

Жаль, что Додон так и не смог стать нормальным главой государства. Когда он уйдет, об этом будет сожалеть только его политическая корпорация. Даже подельники из ДПМ легко через него переступят.