Киев, , 16:11 — REGNUM Власти Грузии считают назначение Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины недопустимым, но отношения с Киевом разрывать не будут. Об этом заявил посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе перед отъездом из Киева, сообщил грузинский «Первый канал».

«Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнёром, было назначено на политическую должность лицо, осуждённое в Грузии. Что касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнёрские отношения с Украиной сохранились и даже углубились», — рассказал он.

Посол отметил, что Украина и Грузия едины в своём желании евроатлантической интеграции и укрепления демократических институтов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что от разрыва отношений с Украиной в первую очередь пострадает Грузия.

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