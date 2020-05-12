Киев, 12 мая 2020, 16:11 — REGNUM Власти Грузии считают назначение Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины недопустимым, но отношения с Киевом разрывать не будут. Об этом заявил посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе перед отъездом из Киева, сообщил грузинский «Первый канал».
Посол отметил, что Украина и Грузия едины в своём желании евроатлантической интеграции и укрепления демократических институтов, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что от разрыва отношений с Украиной в первую очередь пострадает Грузия.
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