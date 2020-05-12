Амстердам, , 15:43 — REGNUM Необходимость создания стратегических запасов медицинского оборудования для готовности к будущим пандемиям должен создать Евросоюз. Такое мнение 12 мая высказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган, во время своего выступления в сенате Нидерландов.

По словам Хогана, есть вещи, которые можно и необходимо сделать в мире после окончания пандемии нового коронавируса.

«Это может включать в себя создание стратегических запасов жизненно важного медицинского и защитного оборудования», — заявил еврокомиссар, чьи слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

Также он указал, что это поможет ЕС лучше приготовиться к будущим пандемиям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше за последние сутки коронавирус подтвердился ещё у 235 человек.