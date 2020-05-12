Париж, , 15:42 — REGNUM Во Франции 30 000 муниципалитетов смогут наконец избрать своих мэров и их заместителей, сообщает Le Figaro.

Муниципальные советы, избранные в ходе первого тура муниципальных выборов в стране, которые прошли 15 марта 2020 года, теперь получат «зеленый свет» от правительства Франции.

Поэтому в подавляющем большинстве французских муниципалитетов (85%) скоро должен быть избран мэр. Ожидается, что дата создания муниципальных советов будет вскоре объявлена исполнительной властью.

Издание отмечает, что выборы мэров и их заместителей должны соответствовать рекомендациям ученого совета и санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним оценкам Банка Франции, два месяца режима изоляции стоили французской экономике почти в 6% валового внутреннего продукта (ВВП).

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