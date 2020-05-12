Сухум, , 15:41 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила проведение повторных парламентских выборов по четырем округам республики. Об этом 12 мая сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

По данным ЦИК, голосование должно пройти 12 июля. Выбирать новых депутатов парламента будут в Кындыгском, Гудаутском, Бзыпском и Отхарском избирательных округах.

Напомним, после вступления в должность президента Абхазии депутатские полномочия сложил с себя Аслан Бжания. Затем Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хашгуша сдали мандаты депутата после того, как Бжания назначил их на министерские посты.

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