Москва, , 15:23 — REGNUM Страны СНГ укрепят нормативно-правовую базу содружества для улучшения профилактики и мер борьбы с эпидемиями. Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран СНГ.

«Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы содружества по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями», — заявил Лавров.

«В этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором проектов соглашений. Двух соглашений: одно — о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ, а второе — по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера», — указал он.