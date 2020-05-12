Киев, , 15:32 — REGNUM За 30 лет на Украине значительно возросла вырубка леса, сообщили эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature — WWF) в своём материале, опубликованном в издании «Украинская правда».

«Объективно — количество рубок значительно возросла за последние 30 лет, но до сих пор меньше, чем была в послевоенное время», — рассказал зоолог Андрей Плыга.

По данным экспертов, пожары стали причиной изменений 1% лесного покрова Украины, а 99% изменений связаны с вырубкой леса.

«Сейчас лесные хозяйства не имеют государственного финансирования. Заработная плата работников лесхоза напрямую зависит от объёма заготовки древесины. Они зарабатывают то, что вырубили. То есть они прямо в этом заинтересованы», — сказано в материале.

Специалисты WWF уверены, что Украине нужно срочно менять законодательство, регулирующее лесное хозяйство.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине площадь земель, охваченных пожарами, втрое превысила аналогичный показатель за весь 2019 год.

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