Киев, 12 мая 2020, 15:32 — REGNUM За 30 лет на Украине значительно возросла вырубка леса, сообщили эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature — WWF) в своём материале, опубликованном в издании «Украинская правда».
По данным экспертов, пожары стали причиной изменений 1% лесного покрова Украины, а 99% изменений связаны с вырубкой леса.
Специалисты WWF уверены, что Украине нужно срочно менять законодательство, регулирующее лесное хозяйство.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине площадь земель, охваченных пожарами, втрое превысила аналогичный показатель за весь 2019 год.
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