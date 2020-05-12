Минск, , 15:16 — REGNUM Председатель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заявил о намерении побороться с Александром Лукашенко за пост президента Белоруссии. Об этом руководитель дочерней структуры российского «Газпрома» заявил на своей странице в Facebook.

«Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа, — сообщил Бабарико. — Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Белоруссии, а самое главное финальную часть этого «действа», которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем».

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«Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Белоруссии. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего», — добавил глава «Белгазпромбанка».

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Тем временем ОАО «Белгазпромбанк» сообщило об изменении в составе своего правления. Потенциальный кандидат в президенты с репутацией антисоветчика, щедро раздававшего финансовую помощь белорусским националистам, внезапно оказался уволенным.

«ОАО «Белгазпромбанк» информирует о выходе Бабарико Виктора Дмитриевича из состава правления и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию», — сказано в официальном сообщении.