Москва, , 15:16 — REGNUM Эпидемия коронавируса показала, что СНГ является достаточно эффективной организацией, способной к координированным действиям в ответ на общие угрозы для стран-участниц. Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран СНГ.

«Если говорить по-крупному, в геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность способность и государств, и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях», — заявил Лавров.

«Мы отметили, что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии», — подчеркнул он.

Активно функционирует созданный какое-то время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней, продолжил министр.

«Он провёл уже два заседания в марте и апреле. Готовится очередное заседание в текущем месяце, создана при этом координационном совете рабочая группа по мониторингу нынешней ситуации», — указал Лавров.