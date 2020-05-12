Москва, , 15:07 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поддержал президента США Дональда Трампа в его отношениях со СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

«Журналисты США, особенно CNN и New-York Times, во время подхода президента США Дональда Трампа к прессе у Белого дома ведут себя просто по-хамски. В условиях тяжелейшей обстановки нервируют президента США на ровном месте», — отметил Жириновский.

Когда такие журналисты фактически призывают к революции, они несут всю полноту ответственность за ложную информацию и оболванивание миллионов людей, потому что революционеры совершают много преступлений, рассуждает парламентарий.

Он привел историческую аналогию.

«У нас в России революционеры критиковали царя и получили большевиков. Потом критиковали Советскую власть ‑ и получили Ельцина. И сейчас многие продолжают хаять Россию», — отметил Жириновский.

«Журналисты США, вы так доиграетесь…», — прогнозирует политик.

Президент США Дональд Трамп накануне покинул первый за долгое время брифинг в Белом доме по ситуации с коронавирусом с его участием после перепалки с журналистами. Сотрудница телеканала CBS задала Трампу вопрос, зачем он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов на коронавирус вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию внутри страны, где люди продолжают умирать.

Следующий вопрос Трамп и вовсе проигнорировал. При этом президент США заявил, что раньше давал слово пытавшемуся его задать корреспонденту, но тот якобы не среагировал на возможность. После этого глава Белого дома заявил, что прекращает пресс-конференцию.