Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй предсказывает, что в последний час выпавших на весь мир тяжких испытаний Грузия «воссияет духовно и окажет влияние на жизнь других народов».

Об этом патриарх заявил в своей проповеди на службе в Иверском соборе Пресвятой Богородицы в Тбилиси, посвященном дню памяти Андрея Первозванного, который также считается днем, когда Грузия стала уделом Богородицы. Согласно преданию, вместо Богородицы, которой по жребию в удел досталась Грузия, сюда был направлен Святой апостол Андрей Первозванный. А 12 мая считается днем, когда святой апостол с нерукотворным образом Богородицы вступил на территорию Грузии. 12 мая является в Грузии официальным государственным праздником и нерабочим днем.

«Всевышний видит, что Грузия воссияет в последний час, и это сияние будет духовным. Бог также видит, что Грузия повлияет на жизнь других народов. Вы помните хвалу и величие грузинского народа. Мы благодарим Бога за его великую милость», — заявил патриарх.

Православные прихожане прислушиваются к каждому слову проповеди патриарха и ищут в его речах истину. Они помнят, как почти за месяц до начала распространения в мире коронавируса Илия Второй в своей воскресной проповеди сказал: «Второе пришествие очень близко. Возможно, до него остается всего несколько дней», ‑ и призвал всех подготовиться к этому событию. Его проповедь прозвучала 12 января.