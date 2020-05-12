Инта, Коми, , 15:00 — REGNUM В администрации Инты проводятся обыски — градоначальника Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Коми, следствие полагает, что в 2019 году Титовец завысила стоимость контракта по программе «Современная городская среда» и заключила договор с заранее определенной коммерческой организацией. Затем был реализован муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки в рамках благоустройства территории парка культуры и отдыха в Инте.

«В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 млн рублей. До настоящего времени игровая площадка не смонтирована и не используется по прямому назначению», — сообщили в ведомстве.

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