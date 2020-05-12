Киев, 12 мая 2020, 14:43 — REGNUM С января по апрель 2020 года Украина увеличила импорт молочной продукции в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.
Импорт сливочного масла вырос в 11 раз, сливок несгущенных — в 7,5 раз и казеина — в пять раз.
При этом экспорт сливочного масла упал на 45,5%, сливок сгущенных — на 34% и сыров — на 32%.
Напомним, согласно прогнозам национального банка Украины, в 2020 году падение экспорта украинских товаров за границу может составить 12%.
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