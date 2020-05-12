Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе 12 мая прокомментировал запись в соцсети Twitter сенатора США Джима Риша. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Член американского Сената 11 мая в своем заявлении призвал политические партии Грузии выполнить свои обещания, в том числе «освобождение политических заключенных». По словам оппозиционного политика, заявление Риша якобы показало, что в Грузии есть политзаключенные.

«Ему еще раз пришлось подчеркивать то, что в ХХI веке в Грузии есть политзаключенные, и он это отметил потому, что все участники соглашения должны выполнить взятые на себя обязательства», — сказал председатель ЕНД.

Вашадзе также высказал сожаление, что выступления представителей правящей партии «Грузинская мечта» потревожили Риша и заставили его вмешаться в спор между властями и оппозицией Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители правящей партии ранее публично обратились к послам США и Евросоюза с просьбой подтвердить, что в соглашении от 8 марта, подписанном под их контролем, не говорилось об освобождении политзаключенных. В дипломатических ведомствах отказались разглашать условия соглашения.

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