Киев, , 14:35 — REGNUM Это позорный факт, но президент Украины Владимир Зеленский фактически поддержал работорговлю, заявил 12 мая украинский политолог Максим Кухар, комментируя последние события в стране.

Кухар отметил, что речь идет об «убивающей имидж нашей страны» инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля о «дойке граждан, бегущих на работу за рубеж, через механизм разрешений».

«Исходя из этого факта (поддержки Зеленским решений правительства) мы хорошо видим, что морально-этические представления президента о мире находятся на глубоком дне. Поэтому он отлично сможет жить рядом с тем фактом, что несколько человек в стране зарабатывают миллиарды, пока 70% людей в стране страдают от авитаминоза, экономии на медпомощи и недоедания», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас по решению правительства украинцы могут отправиться на работу за границу, только получив специальное разрешение Киева. В правительстве заявили, что беспокоятся за условия труда украинцев за рубежом в условиях коронавируса.

На брифинге 9 мая Зеленский поддержал данную инициативу, заявив, что власти Украины отпускают граждан на работу за границей при условии, что им показывают копию контракта на как минимум три месяца работы.

«Кроме того, страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой — мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу», — заявил он, подтвердив официальный интерес к работникам с Украины со стороны Германии, Италии, Финляндии и Польши.