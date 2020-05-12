Брюссель, , 14:34 — REGNUM Защитить палестинцев «от агрессивного Израиля» призвал официальный Париж, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Наказание Израиля за распространение своего суверенитета на Иорданскую долину должно быть не менее жестоким, чем то, которое постигло Россию за Крым, считают во Франции.

15 мая этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, а пока французские дипломаты, по данным журналистов агентства, обсуждают свое предложение с коллегами из других стран.

Для принятия каких-либо мер к Израилю французскую инициативу должны поддержать все без исключения участники конференции, вероятность чего не столь уж велика. Ведь кроме традиционных недоброжелателей у Израиля среди европейских стран есть и давнишние друзья, такие, например, как Чехия или Румыния.

Тем не менее, ссора с ЕС для Израиля могла бы быть весьма неприятна, особенно с учетом возможных санкций. Израилю остается надеяться на поддержку США, которая, вкупе с разбродом мнений по поводу Палестины в самом ЕС, позволит избежать каких-либо осуждений. Какими именно будут санкции — пока неизвестно, но по данным источника, они должны быть сравнимы с теми, которые наложили на Россию из-за присоединения Крыма.