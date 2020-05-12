Джакарта, , 14:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и вице-президент страны Маруф Амин выплатили закят, ежегодный налог в исламе в пользу нуждающихся, сообщает Kompas.

Джоко Видодо приветствовал тот факт, что он, вице-президент и министры смогли выплатить закят в режиме онлайн.

Известно, что собранные средства будут распределены среди нуждающихся.

«Милостыня является обязательной для каждого мусульманина, чтобы делиться средствами к существованию, делиться счастьем с нашими братьями и сестрами, особенно с получателями помощи», — заявил президент Индонезии.

Глава государства надеется, что собранные средства смогут помочь людям, которые испытывают трудности из-за пандемии.

Тем не менее неизвестно, какую сумму закята выплатил президент Индонезии в этом году.

Напомним, в 2019 году Джоко Видодо выплатил наличными 55 млн рупий в качестве закята нуждающимся. Сумма заката, выплаченная президентом в прошлом году, увеличилась на пять млн рупий по сравнению с 2018 годом.

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