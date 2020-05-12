Киев, , 14:13 — REGNUM Показатели заболеваемости COVID-19 на Украине позволяют думать о дальнейшем смягчении карантина, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперёд с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться», — отметил Зеленский.

Он призвал не допустить повторной вспышки заболевания в стране.

В ходе совещания минздрав Украины сообщил о снижении числа больных, которые обращаются к врачам с пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантинные меры на Украине продлятся после 22 мая 2020 года. Карантин на Украине будут снимать в пять этапов.

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