Белград, , 14:16 — REGNUM Независимый депутат парламента Сербии Миладин Шеварлич, который 10 мая начал голодовку, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу Косово и Метохии, днем позже принял решение прервать свою акцию.

Миладин Шеварлич © ИА REGNUM

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM перед входом в здание сербского парламента 11 мая Шеварлич заявил, что его акт стал бессмысленным после того, как почти сразу за ним голодовку, каждый по своим причинам, объявили депутат оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович и депутаты правящей Сербской прогрессивной партии Сандра Божич и Александр Мартинович.

«Я сегодня прерву забастовку, потому что в этих условиях все внимание СМИ приковано к фракциям оппозиционной партии «Двери» и Сербской прогрессивной партии. Они поднимают вопросы, которые также очень важны, но они никак не могут приравниваться к главному национальному вопросу», — объяснил Шеварлич свой поступок.

Напомним, что Шеварлич, объявив о начале голодовки, сообщил, что его к этому, помимо прочего, подтолкнул заголовок интервью с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко, опубликованного 9 мая в авторитетном сербском издании «Политика» — «Резолюция 1244 должна быть заменена новой».

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«Главный вопрос — что Сербия при этом получит, а что потеряет», — сказал Шеварлич ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, подозревает ли он, что сербская сторона предпринимает дипломатические усилия с целью убедить Москву не останавливать вступление сепаратистского Косово в ООН в случае подписания «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений», Миладин Шеварлич заявил, что этот вопрос чрезвычайно сложен, и ответа у него нет, так как он не политик и не близок к действующей власти.

«Но какие-то сигналы, что ситуация развивается в этом направлении, существуют. Это в том числе постепенная передача полномочий сербского государства так называемой Республике Косово. Недавний пример — изъятие распределительной электроэнергетической сети из системы Сербии и ее присоединение к сетям Албании. Никакой дискуссии по этому поводу в нашем государстве не было. Это позор», — отметил сербский депутат.

Напомним, что 11 мая президент Сербии Александр Вучич призвал депутатов от Сербской прогрессивной партии прервать голодовку, чтобы не провоцировать граждан на то, чтобы они собирались на ступеньках парламента в условиях эпидеми. После этого Сандра Божич прекратила своё участие в акции. Голодную забастовку продолжили Бошко Обрадович и Александр Мартинович.