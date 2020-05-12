Киев, , 14:04 — REGNUM Знание русского может быть для украинцев дополнительным преимуществом, в частности, в плане трудоустройства, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Юрий Костюк.

Свое высказывание чиновник сделал в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 12 мая.

Костюк заявил, что на Украине с первого класса надо изучать несколько языков — помимо собственно украинского, обязательно английский и третий на выбор, которым может быть русский язык.

«Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. Например, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированный на рынок СНГ», — отметил чиновник офиса Зеленского.

Вместе с тем Костюк заявил о необходимости доносить проукраинскую позицию туда, «где часть людей говорит на русском языке или понимает его».

ИА REGNUM напоминает, что со вступлением в силу нового языкового закона летом 2019 года русский язык оказался практически вычеркнут из публичной сферы на Украине. Команда Зеленского и лично президент страны не раз обещали пересмотреть языковой документ, однако в итоге никаких шагов в этом направлении сделано не было. Более того, уже при Зеленском на Украине приняли закон о среднем образовании, полностью ликвидирующий использование русского языка в школах страны.