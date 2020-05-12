Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

«Это несет большую угрозу правам работающих граждан, причем к выгоде работодателей. В идеале было бы правильно пункт о социально-трудовых отношениях не включать вообще. Ко второму чтению мы будем вносить свою поправку. Если наша поправка будет учтена, мы поддержим законопроект во втором и третьем чтениях», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Читайте также: Шеин: Госдума подменяет Трудовой кодекс

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий обширные меры по поддержке граждан и бизнеса.