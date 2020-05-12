Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях возврата денег за туры и авиабилеты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Правительство при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам денег за туристский продукт при условии обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта (ваучер).

При наличии соответствующего пункта в договоре туроператор вправе в одностороннем порядке внести изменения в договор о реализации туристского продукта до принятия правительством решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату туристу и (или) иному заказчику уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм. При этом туроператор предоставляет туристу обязательство об обеспечении предоставления ему равнозначного туристского продукта в установленный правительством срок.

Порядок предоставления и форма такого обязательства устанавливаются правительством.

Прописываются требования к «турам взамен». В случае, если общая цена нового туристского продукта на момент фактического оказания услуг окажется выше заключенного ранее, туроператор не вправе требовать с туриста и (или) иного заказчика туристского продукта доплату к общей цене туристского продукта.

В случае, если турист до истечения срока действия обязательства не воспользуется туристским продуктом, договор о реализации туристского продукта расторгается и туроператор обязан возвратить уплаченные указанными туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта денежные суммы за туристский продукт не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока действия обязательства, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка, действующей на дату принятия правительством решения о приостановлении обязанности туроператора по возврату туристу и (или) иному заказчику уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм. То есть действовать система будет, как вклад в банке, средства будут возвращены с процентами, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

То же касается и билетов, в частности, авиабилетов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий обширные меры по поддержке граждан и бизнеса.