Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся проведения итоговой аттестации в школах и вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Правительство РФ получает право устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включая порядок и критерии распределения образовательными организациям дополнительных контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

К числу таких особенностей относится возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах России с применением дистанционных технологий. Ранее Минздрав предложил провести ЕГЭ в августе-сентябре.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий обширные меры по поддержке граждан и бизнеса.

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