Джакарта, , 13:38 — REGNUM Международная Амнистия в Индонезии назвала недостаточными шаги, предпринятые правительством в отношении предполагаемых случаев нарушения прав человека на китайских рыболовных судах, сообщает Sindonews.

«Необходимо провести расследование, связанное с реальной причиной смерти индонезийских граждан и предполагаемых нарушений прав человека», — заявил исполнительный директор Международной Амнистии в Индонезии Усман Хамид.

Говоря о дальнейших шагах, которые должны быть предприняты правительством Индонезии в этом вопросе, Усман Хамид заявил, что министерство иностранных дел может довести этот вопрос до уровня ООН, а также Международной организации труда (МОТ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что международное право, регулирующее защиту членов экипажа, работающих на рыболовных судах, все ещё очень ограничено.

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