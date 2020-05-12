Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил медсестёр Северной столицы с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры. Беглов особо отметил героизм сотрудников городской больницы Святого великомученика Георгия, проявленный во время пожара утром 12 мая.

«Так случилось, что именно в этот день медицинским сестрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм. Не потеряв самообладания и не поддавшись страху, вместе с врачами они эвакуировали 15 пациентов и предотвратили развитие трагедии», — говорится в обращении губернатора, которое распространила пресс-служба Смольного.

Александр Беглов напомнил, что в Петербурге работает более 40 тысяч медицинских сестер, «которые не жалеют сил и времени, чтобы поставить на ноги самых тяжелых пациентов».

По словам губернатора, сегодняшний праздник медсёстры встречают на боевом посту.

«От вас как никогда сейчас зависит успех в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции. От всего сердца благодарю вас за высокопрофессиональную работу в тяжелейших условиях», — заявил Александр Беглов.

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Напомним, пожар в больнице Св. Георгия возник в одной из палат реанимации рано утром 12 мая. По предварительным данным, по неизвестной причине воспламенился один из аппаратов ИВЛ. Медики сумели отключить кислород и электричество и вывозили кровати с пациентами, однако трагедии избежать не удалось. Погибли пять пациентов, находившихся на ИВЛ и лечившихся от COVID-19. Пожар был потушен сотрудниками МЧС. Возбуждено уголовное дело.

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Добавим, что в Петербурге за время эпидемии коронавирусной инфекции скончалось уже несколько медсестёр, заразившихся коронавирусом.

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