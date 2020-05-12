Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Ряд оппозиционных партий в Грузии настойчиво уходили от консенсуса, а когда их принудили подписать соглашение, стали нарушать его. Так 12 мая описал сложившуюся политическую ситуацию в Грузии председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению главы фракции правящей партии, изначальная цель у части оппозиции заключается в срыве с трудом достигнутого консенсуса.

«Общество помнит, что они и тогда не хотели консенсуса, и это было принуждение. Призываю их не выходить за формат этого соглашения, поскольку в этом случае им придется заплатить очень тяжелую политическую цену», — сказал Ионатамишвили журналистам.

Напомним, в Грузии между правящей партией и оппозицией идет спор об условиях соглашения 8 марта, подписанного под контролем послов США и Евросоюза. Его текст не публикуют, но по-разному трактуют. В оппозиции заявляют, что теперь власти должны выпустить всех так называемых «политических заключенных», то есть, оппозиционеров, осужденных за уголовные преступления. В «Грузинской мечте» настаивают на том, что о «политзаключенных» в соглашении не говорилось.

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