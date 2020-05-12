Москва, , 13:24 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра.

На фоне пандемии ряд регионов закрыл пункты прохождения техосмотра. В то же время ЦБ разослал рекомендации страховщикам продавать полисы без необходимого пакета документов.