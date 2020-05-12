Киев, , 13:19 — REGNUM Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили встретился с временно исполняющей обязанности посла США на Украине Кристиной Квин. Об этом политик написал 12 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обсудили возможности ещё более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины», — рассказал он.

Саакашвили отметил, что у него имеется хороший опыт взаимодействия с американскими структурами как в его бытность президентом Грузии, так и во время работы губернатором Одесской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что назначение Саакашвили на должность на Украине приведёт к ещё большей конфронтации Украины с Россией, поскольку «коньком» политика является русофобия.

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