Алма-Ата, Казахстан, , 13:05 — REGNUM План реконструкции аэропорта Алма-Аты проверил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 мая во время рабочей поездки, сообщили в пресс-службе главы государства.

Проект модернизации аэропорта представил заместитель генерального директора компании TAV Airport Holding Серкан Каптан. По его словам, площадь терминала составит 55 тыс. кв. метров, а пассажиропоток — 6 млн человек в год.

Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, а строительство планируется завершить во втором квартале 2022 года. Глава государства выразил надежду, что аэропорт станет главным авиационным узлом в Туркестане.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая международный аэропорт Алма-Аты купила турецкая компания TAV Airport Holding. Стоимость сделки составила $415 млн.

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