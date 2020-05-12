Москва, , 12:56 — REGNUM Законопроект о наказании за хамство, ранее поступивший в Госдуму, может оказаться очень своевременным на фоне сложившейся ныне непростой, напряжённой эпидемиологической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил профессор, адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша.

«Сложилась такая ситуация, когда наши чиновники ведут себя не всегда достойно и прилично. В первую очередь это мне кажется, от того, какие люди сегодня приходят и замещают соответствующие должности — это люди 90-х, не всегда имеют должного образования и нужного воспитания. Они себя ведут развязно и считают себя высшей кастой по отношению ко всем остальным», — заявил Юкша.

«Конечно, это неприемлемо. Я считаю, что человек, который замещает государственную должность, получая фактически от народа российского возможность действовать и веру, в первую очередь, в эти действия, должен вести себя подобающим образом, сделать всё возможное для того, чтобы выполнить свои обязанности в интересах этого народа», — подчеркнул он.

В настоящее время, в период эпидемии коронавируса, санкции, направленные на пресечение неадекватной реакции чиновников на нарастающие сложности, особенно актуальны, указал Юкша.

«Любые действия, которые будут способствовать уменьшению тех глупостей, а часто и совершенно намеренных некрасивых действий по отношению к большому числу лиц, которые выливаются в СМИ и на экране, должны быть каким-то образом снивелированы и пресечены — любые ужесточения в этом поле приветствуются», — указал он.

Он добавил, что ныне уже накоплен значительный опыт отзыва мандатов на исполнение исполнение тех или иных должностных полномочий у лиц, которые отличились некорректным поведением.

«Это позитивный сигнал. Любое лицо, которое начинает действовать от имени власти и, соответственно, народа, должно прекрасно понимать, что оно полностью зависит от этого народа и должно действовать в его интересах. Вести себя, безусловно, подобающим образом и просто прилично», — добавил Юкша.

Отметим, что 12 мая в Государственную думу внесли законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность. Авторами законопроекта стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.