Варшава, , 12:33 — REGNUM Слова итальянского журналиста Энрико Ментана о том, что «лагерь Освенцим находился в католической Польше, а Гитлер был католиком», вызвали нервную реакцию посольства Польши в Риме. Журналисту напомнили, что Польша была оккупирована, а лагерь смерти был построен в Польше потому, что там проживало больше всего евреев из всех европейских стран.

«Это правда, что Польша во времена Второй мировой войны была очень католической. Но надо всегда и прежде всего помнить, что во время этого глобального конфликта Польша была оккупирована нацистами … Поэтому любое высказывание, которое позволяет утверждать или предполагать, что Освенцим был построен в Польше, потому что она была очень католическая, или объединение этих двух элементов, является глубоко ошибочным, несправедливым и неоправданным», — цитирует заявление посольства «Польское радио».

Речь в соцсетях шла о гражданке Италии, которая вернулась в Рим после освобождения из заложников в Кении. Как выяснилось, за время нахождения в плену у исламистов, она перешла в ислам. Один из участников дискуссии написал, что это похоже на еврея, который вернулся из Освенцима «повёрнутым на нацизме и в форме СС».

Энрико Ментана раскритиковал такое утверждение, и написал: «Хочу мягко напомнить, что лагерь Освенцим находился в очень католической Польше, а сам Гитлер был католиком».

Ранее в Польше нервно реагировали на упоминания про «польские лагеря смерти», требуя обязательной переформулировки на «нацистские лагеря смерти, расположенные в Польше». Польские власти пытаются скрыть факты преступлений польского населения против евреев в период немецкой оккупации, о которых хорошо известно.