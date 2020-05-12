Джакарта, , 12:29 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто получил новую партию медицинской помощи из Китая для борьбы с COVID-19, сообщает Kompas.

«Вся медицинская помощь будет предоставлена нескольким больницам при министерстве обороны и вооруженных силах», — говорится в письменном заявлении Прабово Субианто.

Ожидается, что это поможет предотвратить распространение коронавируса в Индонезии.

Китай предоставил Индонезии 40 тонн гуманитарного груза в виде медицинского оборудования, медицинских масок, респираторов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и тепловизоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая 2020 года в Индонезии выявлено 14 749 случаев заражения SARS-CoV-2.

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