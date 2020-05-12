Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Грузия может не дождаться иностранных туристов, несмотря на то, что для них будут открыты границы с 1 июля. Данное мнение высказала лидер оппозиционной партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в интервью «Известиям», опубликованном 12 мая.

«Люди будут бояться передвигаться самолетами и просто находиться в аэропортах», — сказала оппозиционный лидер. Также она считает, что из-за пандемии коронавируса в мире у многих возникли финансовые проблемы, и им будет не до туристических поездок.

Напомним, правительство Грузии намерено с 1 июля принимать иностранных туристов, для чего ведутся переговоры о возобновлении международных авиаперевозок. Также планируется создание в Грузии особых туристических зон безопасности, где не будет зараженных коронавирусом.

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