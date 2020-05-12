Багдад, , 12:25 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 12 мая сообщается в заявлении правительства.

Стороны обсудили двусторонние отношения. Трамп поздравил Аль-Кадими с назначением на пост и подтвердил свою поддержку в укреплении экономики Ирака.

Также стороны согласились с необходимостью дальнейшей борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, ведет активную борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

За последние месяцы террористы заметно активизировали свою преступную деятельность.