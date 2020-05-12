Москва, , 12:14 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, который глава государства дал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом 11 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.

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«12 мая в правительстве состоялось оперативное совещание с вице-премьерами. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, президент РФ Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсудил ситуацию с коронавирусом в стране. В ходе выступления глава государства заявил о постепенном и осторожном выходе из режима нерабочих дней с 12 мая, а также объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

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Так, в числе мер поддержки — единовременная выплата на детей с трёх до 15 лет, которую семьи смогут получить с 1 июня 2020 года; возможность списания за II квартал налогов и страховых взносов, предусмотренная для пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса. Также, заявил глава государства, для поддержки рынка труда и занятости населения будут предоставлены предприятиям специальные кредитные программы на выплату зарплат сотрудникам, ставка по которым составит 2%.

Кроме того, российский лидер потребовал от членов правительства и властей регионов полностью выполнить все те меры поддержки, которые власти приняли для граждан.

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