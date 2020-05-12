Москва, , 12:13 — REGNUM В качестве ответа на планы американских конгрессменов ужесточить санкции США против России властям РФ следует на международном уровне поднять вопрос о ситуации с правами человека в самих США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«РФ должна всеми возможными способами доводить до мировой общественности, и в том числе до общественности в США, информацию о том ужасном состоянии, в котором находятся американские заключённые, — сказал Шаповалов. — Мир должен знать эту информацию. В том числе международные правозащитные организации. Они должны получать необходимую информацию о том, как в США обстоят дела с пенитенциарной системой. Это очень серьёзная проблема. Мы должны защищать американских граждан от американского государства, поскольку американское государство не заботится о своих гражданах. Кроме того, в США много наших бывших соотечественников. А в тюрьмах США томятся российские граждане, которые были похищены в разных странах и вывезены в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Конгрессе Соединённых Штатов представили проект резолюции, который предлагает администрации главы Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека».