Кемерово, 12 мая 2020, 12:09 — REGNUM Власти Кузбасса обеспечат оперативную реализацию всех мер поддержки, которые накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
«Считаю это приоритетной задачей. Поддержать людей и бизнес — самое главное», — сказал глава Кузбасса.
По словам Цивилёва, жители и предприятия Кемеровской области максимально быстро и в полном объёме получат поддержку, предусмотренную решениями президента РФ.