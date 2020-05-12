Москва, , 12:02 — REGNUM Планы американских конгрессменов ужесточить санкции против РФ — это исключительно элемент пропагандистской кампании, которая почти никак не отразится на жизни в России, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Очевидно, это будет персональный санкционный список, в который попадут политики, судьи, представители правоохранительных структур и, возможно, депутаты, — сказал Шаповалов. — Этот список, как всегда, будет составляться представителями российской оппозиции, которые в данном случае выступают в роли коллаборационистов-полицаев времён Великой Отечественной войны, которые, находясь в Америке, будут указывать на тех, кто и как нарушает права человека в России. Это мы проходили неоднократно».

Как подчеркнул политолог, есть конкретные представители российской оппозиции, которые советуют американским конгрессменам, кого именно включать в такие санкционные списки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее два американских конгрессмена, демократ Элиот Энгел и его заместитель, член комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол, призвали ужесточить санкции против России.