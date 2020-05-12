Москва, 12 мая 2020, 12:02 — REGNUM Планы американских конгрессменов ужесточить санкции против РФ — это исключительно элемент пропагандистской кампании, которая почти никак не отразится на жизни в России, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Как подчеркнул политолог, есть конкретные представители российской оппозиции, которые советуют американским конгрессменам, кого именно включать в такие санкционные списки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее два американских конгрессмена, демократ Элиот Энгел и его заместитель, член комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол, призвали ужесточить санкции против России.