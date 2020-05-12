Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Высказывание сенатора США Джима Риша фактически подтверждает утверждения представителей грузинской оппозиции о наличии политических заключенных в Грузии. Об этом 12 мая заявил журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Ратиани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционер прокомментировал недавнее заявление исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, который призвал послов США и Евросоюза ответить на вопрос, был ли в соглашении с оппозицией пункт, предусматривающий вмешательство правящего большинства в работу судов.

«Кобахидзе требовал пояснений, и он получил эти пояснения, что в Грузии есть политзаключенные, и они должны быть освобождены», — заявил Ратиани, ссылаясь на высказывание американского сенатора.

Напомним, 11 мая Риш написал в соцсети Twitter, что в Грузии нужно освободить «политических заключенных», о чем якобы говорится в соглашении от 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение, подписанное «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями 8 марта, должно было примерить политических оппонентов. Но стороны по-разному трактуют текст соглашения, который не был опубликован.

В оппозиции заявляют, что там говорится об освобождении «политических заключенных». В правящей партии отмечают, что такого в документе нет, а все, кого оппозиционеры называют «политзаключенными», таковыми не являются.

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