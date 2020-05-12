, 11:48 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне пандемии коронавируса предлагает отменить ЕГЭ в этом учебном году, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

«Впереди у нас ЕГЭ. В условиях пандемии — убрать любое ЕГЭ и (обязать) школьников направить документы в вузы, в которые хотят поступить», — заявил Жириновский.

Кроме того, по его мнению, экзамены надо проводить только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.

Он также предложил продлить каникулы на август и сентябрь, а учебный год начать 1 октября.