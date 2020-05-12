Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе оперативного совещания с главами силовых структур города, собранного в связи с пожаром в больнице Св. Георгия, поручил провести во всех городских стационарах проверки исправности медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и готовности путей эвакуации тяжело больных пациентов.

Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, в больнице Святого великомученика Георгия рано утром во вторник произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли 5 человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Пожарные потушили возгорание на площади 10 кв. метров.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.

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