Москва, , 11:24 — REGNUM США решили вновь использовать против России стандартное обвинение в нарушении прав человека, хотя в самой Америке эта проблема стоит особенно остро, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о планах американских конгрессменов ужесточить санкции против РФ.

«Стандартное обвинение России — это обвинение в нарушении прав человека, — сказал Шаповалов. — При этом такие обвинения исходят от страны, имеющей самое большое количество заключённых на душу населения, в десять раз превышающее показатели европейских стран и в два раз превышающее пресловутый сталинский ГУЛАГ. В американских тюрьмах бесчеловечные условия жизни, особенно в период пандемии, и то, что в США существует масса политических заключённых, тоже всем хорошо известно. Мы видим стандартную для США ситуацию, при которой оплот демократии и страна, в которой огромное количество заключённых, выражает озабоченность по поводу того факта, что якобы в другой стране есть проблема с заключёнными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авторы внесённой в конгресс США резолюции об ужесточении санкции в отношении РФ требуют, чтобы власти России «немедленно освободили всех политических заключённых», среди которых «оппозиционеры и журналисты».