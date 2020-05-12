Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поприветствовал выводы Совета по иностранным делам Евросоюза, сделанные в итоговом документе о Восточном партнерстве. Об этом дипломат написал 11 мая на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы приветствуем заключение Совета по иностранным делам ЕС в связи с Восточным партнерством, которое подтверждает стратегическую важность партнерства для ЕС, а также целей европейской интеграции Грузии, включая интеграцию во внутренний рынок ЕС», — написал Залкалиани.

Он добавил, что с ожидает, когда пройдет очередной саммит Восточного партнерства.

Напомним, итоговый документ о Восточном партнерстве в ЕС приняли 11 мая. В нем были сделаны выводы о важности данного проекта, а также намечены планы на будущее.

Стоит отметить, что Восточное партнерство — это проект ЕС, целью которого заявлено укрепление связей с шестью странами бывшего СССР. Программа затрагивает Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину.

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