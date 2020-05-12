Москва, , 11:12 — REGNUM Тот масштаб бедствия, в котором оказались США, в настоящее время вынуждает их каким-то образом сменить повестку и обозначить те проблемы, которые якобы есть в других странах, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американские конгрессмены призвали президента США ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека».

«В данном случае это надо рассматривать как исключительно дежурное действие, направленное на то, чтобы продолжить давление на Россию, — сказал Шаповалов. — Это давление не уменьшается и не уменьшалось никогда. Последние полвека США постоянно оказывают подобного рода давление. Нарушение прав человека — это основной козырь, который американцы используют на протяжении последних 50 лет, начиная со времён холодной войны. Ничего нового в этом нет. Стандартная дежурная мера».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе Соединённых Штатов представили проект резолюции, который предлагает администрации главы Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека».