Москва, 12 мая 2020, 11:12 — REGNUM Тот масштаб бедствия, в котором оказались США, в настоящее время вынуждает их каким-то образом сменить повестку и обозначить те проблемы, которые якобы есть в других странах, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американские конгрессмены призвали президента США ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Конгрессе Соединённых Штатов представили проект резолюции, который предлагает администрации главы Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России «за нарушение прав человека».