Багдад, , 11:13 — REGNUM Влиятельный шиитский религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр дал правительству Ирака 100 дней на проведение реформ. Об этом 12 мая сообщается в заявлении представительства клирика.

«Аль-Кадими — серьезный человек, который любит свою страну, но у него есть только 100 дней на выполнение обещания своего кабинета, представленного в минувшую субботу в парламенте», — говорится в заявлении.

Что случится, если новый премьер-министр не выполнит своих обещаний в ближайшие 100 дней, ас-Садр не уточнил.

Напомним, Муктада ас-Садр пользуется широкой популярностью в Ираке, его влияние распространяется на большую часть страны, а его сторонники регулярно устраивают массовые демонстрации.

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